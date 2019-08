Muore in casa a 37 anni, la tragica scoperta dei Carabinieri

Frignano – E’ stato trovato morto, all’interno della sua abitazione in via San Celso, K.T., 37enne polacco ma da anni residente a Frignano.

L’uomo è deceduto per cause naturali ed al momento della morte si trovava da solo in casa.

I Carabinieri della Stazione di Aversa, coadiuvati dall’intervento dei Vigili del Fuoco, sono giunti sul posto in seguito ad una segnalazione, trovandosi dinanzi la tragica scena.

Quando il 118 è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.