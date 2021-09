Muore noto imprenditore. Lascia 5 figli

MADDALONI – (Lidia e Christian de Angelis) La città piange il noto imprenditore Giancarlo Rispo, morto a causa di una terribile malattia. Ieri sera durante la degenza presso l’ospedale di Caserta il cuore del noto e stimato imprenditore, originario del napoletano ma da anni eccellenza maddalonese, si è spento, lasciando nel dolore la moglie e i suoi 5 figli, Mario, Giuseppe, Antonella, Emanuela e Simona. Un uomo dalle grandi virtù, eclettico, lungimirante, che sapeva creare lavoro e investire in attività importanti per la sua città, membro di una numerosa famiglia. I funerali si celebreranno domani alle ore 12 presso la chiesa della S.S. Immacolata (ex Cappuccini). Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio in queste ore per la famiglia.

Vincenzo Lombardi “Una vita spesa in tante scommesse imprenditoriali. Una morte improvvisa che ha lasciato addolorati tanti amici e conoscenti. Si è spento lunedì sera all’ospedale di Caserta. I dolci la sua grande passione. Come costruttore ha realizzato importanti complessi residenziali.“