Muore per un improvviso malore un noto commercialista 54enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Non è servita purtroppo, ieri sera, intorno alle 19, la corsa dell’auto di un congiunto che l’ha accompagnato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta, dopo che un cardiologo aveva colto, nei suoi sintomi, quelli inconfondibili di un infarto. Purtroppo Michele Verzillo, 54 anni, noto commercialista, è mancato. Appena seduto su una sedia speciale del pronto soccorso pare sia andato immediatamente in arresto cardiaco ed è stato subito intubato ma purtroppo i medici dell’ospedale civile di Caserta non hanno potuto far nulla rispetto ad un infarto evidentemente letale.



La prematura scomparsa di Verzillo ha sconvolto tutti. Un uomo giovane, gioviale, gentile e amante della vita e della compagnia, lascia troppo presto la moglie Cristina, la figlia Silvia, il fratello Vittorio e i tanti amici e conoscenti nel dolore.