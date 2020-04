La 51enne è giunta in ospedale in…

FALCIANO DEL MASSICO – E’ risultato negativo al Covid-19 il tampone praticato post mortem ad una donna di 51 anni di Falciano del Massico, deceduta mercoledì notte all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

La donna, che era giunta al nosocomio in preda ad una gravissima crisi respiratoria, è deceduta dopo poco ma la negatività al virus ha scongiurato il pericolo di contagio per le persone venute in contatto con la 51enne.