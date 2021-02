Muore travolto dal tir. Fissati i funerali del 26enne Dario Cecoro

CARINARO (Christian e Lidia de Angelis) – Fissata la data dei funerali di Dario Cecoro, 26 anni. Stamani è stata eseguita l’autopsia sulla salma del giovane che è stato strappato alla vita da un incidente stradale. Il corpo sarà quindi restituito ai familiari per i funerali che si terranno domani. Nello specifico per evitare assembramenti, visto il numero di persone che vogliono dare l’ultimo saluto al ragazzo, è stato stabilito che il ritiro esequiale si svolgerà in due momenti: alle 14.30 in chiesa la S. Messa verrà officiata dal parroco don Antonio solo per la famiglia. Mentre, alle 15.30 all’interno del cimitero vi sarà la liturgia della parola ed il commiato. Questo è quanto comunicato dalla famiglia attraverso un pubblico manifesto listato a lutto.