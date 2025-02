Napoli City Half Marathon: «Corri, dona e risparmia», per unire sport e solidarietà.

Sport Expo sarà il punto di riferimento del weekend della NCHM 2025 per scoprire le ultime novità su sport, turismo e tempo libero.

NAPOLI (Pietro De Biasio) – Correre, fare del bene e risparmiare: tre azioni in una, grazie alla «Napoli City Half Marathon». All’interno dello «Sport Expo», in programma il 21 e 22 febbraio, i runner avranno la possibilità di donare le proprie scarpe in buono stato per aiutare i giovani atleti africani, grazie alla collaborazione con «Africathletics» e «Athleticon», il fumetto ufficiale dedicato all’atletica italiana.

Non servono scarpe nuove, ma solo pulite, integre e con suole non troppo consumate. Ogni paio donato troverà una seconda vita ai piedi di chi ne ha più bisogno, sostenendo la crescita del running in paesi dove lo sport è passione, ma spesso mancano le risorse. Per ringraziare i partecipanti, chi consegnerà le proprie scarpe riceverà un coupon fino al 50% di sconto per acquistare un nuovo paio di scarpe tecnico-sportive presso lo stand «Sport7».

Lo «Sport Expo» è molto più di un villaggio gara: è il punto di incontro per appassionati, aziende e istituzioni legate al mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Nel 2024 ricordiamo ha registrato 19.120 visitatori da 70 paesi diversi, confermandosi un evento imperdibile per la community del running.

Oltre agli stand espositivi, il programma prevede interviste, seminari, conferenze e animazione musicale per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Un’occasione unica per scoprire le ultime novità, vivere la passione per la corsa e, soprattutto, correre per una buona causa. Donare dunque un paio di scarpe significa offrire a qualcuno la possibilità di inseguire i propri sogni perché la corsa, come la solidarietà, è più bella quando porta lontano insieme.