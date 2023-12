NARCOTRAFFICO. “Mezzo milione di euro al patron della squadra di calcio per trasportare 6 quintali di cocaina”

Le dichiarazioni del broker pentito Raffaele Imperiale.

VILLA LITERNO. Stavolta a parlare in aula, davanti ai giudici della Settima Sezione del Tribunale di Napoli, è stato proprio Raffaele Imperiale, il broker pentito a capo dell’organizzazione di narcotrafficanti nella quale è risultato coinvolto anche Giovanni Fontana, ex presidente del Villa Literno Calcio.

Ed è stato proprio su Fontana che si sono concentrate le dichiarazioni di Imperiale, secondo il quale Fontana organizzò il carico di 600 chili di cocaina che, da Villa Literno avrebbero dovuto raggiungere l’Australia. Per Imperiale, l’ex patron della squadra di calcio portò la droga, nascosta in un container, al porto di Napoli. Per questo a Fontana furono consegnati 500mila euro, mentre dall’Australia, anticipatamente, per i 6 quintali di cocaina, erano già giunti 14 milioni di euro. Un affare che, stando sempre alle dichiarazioni di Imperiale, non andò in porto.

Oltre a Fontana e ad Imperiale, nel novembre del 2022 furono emesse ordinanze anche nei confronti di Allegretti Mario 50 anni di Giugliano (Napoli), Alvino Luca 46 anni di Napoli, Ballone Massimo 61 anni di Pescara, Bruzzaniti Bartolo 47 anni Invorio (Novara), Cammarota Luca 42 anni di Napoli, Cappelletti Carmine Amedeo 69 anni di Avezzano (L’Aquila), Carbone Bruno 45 anni di Giugliano (Napoli), Cerrone Gianmarco 29 anni di Giugliano (Na), Cerullo Antonio 46 anni di Napoli, De Matteo Raffaele 42 anni di Napoli, De Dominicis Antonio 32 anni di Napoli, Franceschiello Giovanni 41 anni di Napoli, Gallo Ciro 50 anni di Giugliano (Na), Gentile Giovanni 65 anni di Andria, Gentile Giuseppe 40 anni di Rosarno (RC), Leone Bruno Francesco 65 anni di Melito di Porto Salvo (RC), Liguori Marco 42 anni di Mugnano di Napoli, Lucà Diego 34 anni di Cittanova (RC), Luca Girolamo 67 anni di Ravenna, Mammoliti Giuseppe 51 anni residente a Duisburg (Germania), Mauriello Raffaele 33 anni domiciliato negli Emirati Arabi, Murolo Fortunato 52 anni di Mugnano di Napoli, Panetta Marco 49 anni di Cisterna di Latina, Puzella Antonio 56 anni di Solopaca (Bn), Simeoli Mario 45 anni di Marano (Napoli), Ursino Daniele 49 anni di Casagiove.