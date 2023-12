NASCE LA BCC ARENA. Il PalaMaggiò ritornerà ai vecchi fasti. Domani ufficiale la partnership tra la banca casertana e i nuovi proprietari della MC Investments

CASERTA – Mancava un grande partner economico per rilanciare le funzioni del PalaMaggiò e il partner economico è arrivato alla fine di una serie di incontri, di valutazioni, di analisi finanziarie.

Come le grandi arene mondiali, europee e italiane, anche il PalaMaggiò cambierà probabilmente la sua denominazione, inserendovi il marchio eccellente della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro.

Tutto fatto, tutto definito tra la MC Investments, partecipata dal patron di Mondo Camerette Giuseppe Caruso, da Giancarlo Bosco e da Rino Manna, proprietario del Palapartenope, e l’istituto di credito casertano.

L’intera operazione sarà presentata domattina a partire dalle 12 nella sede di Casagiove della BCC, alla presenza dei rappresentanti della MC Investments, società che ha acquistato il PalaMaggiò dalla procedura fallimentare, e del della banca, Roberto Ricciardi.

In occasione di questa conferenza stampa si potrà capire anche quale sarà il percorso di ristrutturazione di un palazzo dello sport costruito da Gianfranco Maggiò in 100 giorni e che rappresenta un’icona della memoria in quanto lì si sono consumate le gesta sportive della squadra di basket più grande e importante dell’Italia meridionale, in grado addirittura di vincere uno scudetto nell’anno di grazia 1991.

E’ probabile che il PalaMaggiò – o BCC Arena – diventerà una struttura polifunzionale, in grado di ospitare grandi concerti, con un’organizzazione un po’ diversa e più razionale rispetto a quella che ha contraddistinto gli ultimi anni di vita del PalaMaggiò.

Un’organizzazione in grado di garantire più servizi, più accoglienza. Ma è probabile che anche sul fronte dell’attività sportiva potrebbero esserci novità. Ma, ripetiamo, per conoscere tutto bisognerà attendere meno di 24 ore.