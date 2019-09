Nasconde una pistola rubata e delle munizioni. Arrestato 33enne

CASAGIOVE – In Casagiove, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, unitamente a personale del nucleo cinofili di Sarno (Sa), hanno tratto in arresto NOVELLI Antonio, 33 anni, di del posto. L’uomo, nel corso di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta mod. 98 Fs, cal. 9×21, risultata oggetto di furto commesso in Salerno nell’anno 2012; n. 14 cartucce cal. 9x21ed un taser-gun modello fbq2002-a, comprensivo di nr. 03 cartucce con dardi da lancio, carico e perfettamente funzionante. Dette armi e munizioni erano abilmente occultati in un doppio fondo di una parete e contenuti all’interno di un involucro di cellophane.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.