Nascosero la cocaina nel seggiolino del loro figlio di 14 mesi. Arrestati di nuovo coniugi spacciatori

VAIRANO PATENORA/MARZANO APPIO – E’ finita in manette una coppia di marito e moglie, Mauro Damiano, 31 anni e Ida Di Federico, 26, originaria di Vairano Patenora ma residente da tempo a Marzano Appio, accusata di spaccio di droga. I due coniugi, su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese. Secondo l’accusa i due compravano la droga nell’Agro aversano e la rivendevano nella zona del Matese. L’uomo è finito ai domiciliari mentre la donna ha avuto il divieto di dimora in provincia di Caserta. La coppia è reticente, infatti, già nell’aprile del 2018, la coppia fu intercettata dai carabinieri con il loro bimbo di 14 mesi in auto. In quell’occasione, i militari scoprirono che, proprio il seggiolino del piccolo, era utilizzato come nascondiglio per la cocaina.