Natale a FALCIANO. Grande attesa per il concerto di Tony Esposito

FALCIANO DEL MASSICO (Pietro De Biasio) Tante note e risate che scenderanno leggere come un dolce nevischio. È il Natale di Falciano del Massico che quest’anno si tingerà di musica ed eventi per una no stop che tra musical, concerti e teatro occuperà la città fino all’Epifania. Intensa la programmazione ricca di eventi con artisti di grosso calibro. Il Natale a Falciano del Massico è riuscito, anche in questa nuova edizione, a sorprendere il pubblico. Grande attesa, in tal senso, per il concerto di Tony Esposito, in programma per sabato 17 dicembre. Un musicista che ha fatto sognare, e continua a farlo, intere generazioni. Stoffa da vendere. Ne sono testimonianza le numerose e prestigiose collaborazioni attraverso le quali, dal 1972 ad oggi, continua ad affermarsi come uno dei migliori percussionisti al mondo. Prima di affacciarsi all’attività discografica in proprio, infatti, Tony Esposito ha contribuito, durante gli anni settanta, al “sound ritmico” di diversi artisti italiani quali Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi, Mauro Pelosi e moltissimi altri. Ora, la prossima esibizione di Tony Esposito, sarà nel piccolo paesino ai piedi del Monte Massico. Un concerto che si è riuscito ad organizzare anche e soprattutto grazie alla direzione artistica di Luca Sepe e Benito Panetta, per Melarido Eventi, in collaborazione con Radio CRC. Numerose, poi, le altre date in programma con spettacoli che vanno dal cabaret al teatro, dalla musica d’autore a quella dei vari Dj Set fino ad arrivare a quella tradizionale dei Bottari di Macerata Campania. Appuntamento per sabato 17 dicembre a Falciano del Massico, in Piazza Capuano.