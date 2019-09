Nella Reggia di Caserta l’evento conclusivo della Notte Europea dei Ricercatori Neuromed

La Reggia di Caserta ospiterà la chiusura di questa intensa settimana di iniziative legate alla Notte Europea dei Ricercatori organizzata dalla Fondazione Neuromed. Sabato 28 settembre, alle ore 10.30 la Reggia ospiterà “Dance Well”, un progetto artistico che vede la collaborazione tra i ricercatori Neuromed, l’Associazione Parkinzone e il Centro per la Scena Contemporanea. L’iniziativa avrà come protagonisti i malati di Parkinson, impegnati nella pratica artistica della danza, che gli studi scientifici più recenti hanno mostrato capace di avere effetti positivi sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone affette da quella patologia.

Danzare in uno spazio artistico, questo il punto centrale di Dance Well. L’idea fondamentale è quella di stimolare il cervello, renderlo più ricettivo proprio grazie allo spazio in cui si svolgono le attività. In questo modo il paziente viene abituato a convivere ed a lavorare in gruppo, senza tralasciare l’aspetto del divertimento e della bellezza. Lavorare in spazi ricchi di storia, artistici, rende infatti il cervello più creativo. E infatti i pazienti dichiarano di sentirsi molto più attenti e stimolati. I musei, i palazzi storici come la Reggia diventano in questo modo punti di aggregazione, di inclusione sociale, di lavoro e di terapia, contribuendo a migliorare la vita dei malati.

Dance Well nella Reggia rappresenta l’evento di chiusura dell’edizione 2019 della Notte dei Ricercatori Europea Neuromed, che dal 20 settembre ha visto La Fondazione Neuromed e i suoi partner del progetto “B-Future” impegnati nel seguire il concetto fondante della Notte dei Ricercatori Europea: avvicinare i cittadini alla grande avventura della scienza. Nel corso di questi giorni i ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in Molise, e del Polo di Ricerca Neurobiotech di Caserta hanno incontrato migliaia di persone: i giovani nelle scuole, i cittadini nelle strade e gli ospiti che hanno visitato i laboratori.

B-FUTURE è promosso dalla Fondazione Neuromed, dall’I.R.C.C.S. Neuromed e dal Neuromed Clinical Research Network in collaborazione con:

Rete degli I.R.C.C.S. delle neuroscienze

Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale

Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong (Cina)

Consorzio Campania Bioscience – Università Vanvitelli

Ufficio Scolastico Regionale del Molise

Scuole superiori di Caserta e provincia

Polo Museale del Molise.

Con il patrocinio del Ministero della Salute