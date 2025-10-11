Nelle liste di Fico Presidente in provincia di Caserta – Enzo Iodice, direttore del Distretto Sanitario e Emilia Borgia, avvocato civilista

Nelle liste di Fico Presidente in provincia di Caserta emergono due candidature di rilievo: Enzo Iodice, direttore del Distretto Sanitario di Aversa-Lusciano e già sindaco di Santa Maria Capua Vetere, e Emilia Borgia, avvocato civilista a tutto tondo, specializzata in diritto di famiglia. Due profili di spessore che riportano nella competizione regionale la serietà delle istituzioni e la forza della competenza.