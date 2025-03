Neonata di 2 mesi muore soffocata da un rigurgito nella culla

La corsa disperata in ospedale ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili

ERCOLANO – Una neonata di appena due mesi è morta dopo un rigurgito risultato fatale. La corsa disperata all’ospedale Maresca di Torre del Greco ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La neonata sarebbe stata morta nel sonno per soffocamento. La bimba, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un rigurgito nella culla, forse dovuto a del latte andato di traverso, che le avrebbe occluso le vie respiratorie. Non appena i genitori se ne sono accorti, l’hanno trasportata d’urgenza dalla loro abitazione di Ercolano all’ospedale Maresca di Torre del Greco, raggiungibile in pochi minuti

Saranno le indagini condotte dagli agenti del locale commissariato di polizia di Torre del Greco a fare piena luce sulla tragedia, avvenuta domenica mattina.