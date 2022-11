Neonata morta in clinica. Nel processo ai medici, disposta una nuova perizia

TEANO – Nel corso dell’ultima udienza del processo per la morte di una neonata è stata disposta una nuova perizia per far luce sul decesso. Si tratta del procedimento a carico di due ginecologi Felice Foresta e Rosa Di Meo e dell’ostetrica Roberta Merola. Saranno il medico legale Antonio Oliva e il ginecologo Domenico Arduini a doversi occupare della perizia. Secondo quando ricostruito dalla Procura i tre sanitari non avrebbero correttamente eseguito le procedure per il parto. Il 3 ottobre 2015 la giovane coppia rumena ma residente a Teano si recò in clinica per la nascita della loro primogenita mediante parto naturale. La donna venne messa in travaglio e monitorata tramite tracciato. Alle 12.07 si segnalarono dei picchi anomali a cui ne seguirono altri tre. La bimba morì a cavallo tra due turni nascendo alle 15.05 priva di vita.