CAPUA/CASERTA – Lieto fine per un bimbo di 20 giorni. Il piccolo era cianotico e non respirava a causa di una polmonite. Una infermiera di Capua, Viviana Pesa, lo ha soccorso in attesa dell’ambulanza in arrivo da Caserta. Insieme ad un medico, il dottor Maisto, per 20 minuti, hanno praticato manovre di emergenza, consentendo al piccolo di riprendersi. E’ stato comunque portato a Caserta per una visita pediatrica di controllo.