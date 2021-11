Neonato rischia di soffocare, salvato in extremis dai soccorritori del 118

Utilizzando la linea telefonica d’urgenza, gli operatori hanno provveduto a guidare passo dopo passo il papà del neonato a fare le manovre salvavita pediatriche, che hanno ridato respiro al figlioletto

CELLOLE -É una storia a lieto fine quella di stanotte. Erano le 3:30 circa quando il piccolo G. di soli quindici giorni ha smesso di respirare per qualche minuto, facendo temere il peggio alla mamma e al papà.

É stato l’intervento degli operatori del 118, a porre fine all’incubo che ha travolto la famiglia di Cellole nel buio delle ore più silenziose.

Allo scattare del codice rosso (codice maggiore di emergenza sanitaria), é stata prontamente inviata sul posto l’ambulanza, che simultaneamente all’operato dei sanitari, ha scritto l’epilogo di una sfiorata tragedia: utilizzando la linea telefonica d’urgenza, gli operatori hanno provveduto infatti a guidare passo dopo passo il papà del neonato a fare le manovre salvavita pediatriche, che hanno ridato respiro al figlioletto. A seguito delle istruzioni impartite dai professionisti sanitari, e senza lasciare soli nemmeno un minuto i neo genitori in un momento così difficile e sconfortante, G. é tornato a piangere e a far sentire forte e chiaro il suono della sua dolcissima voce che ha rianimato e riscaldato il cuore della sua mamma terribilmente spaventata, il suo coraggioso papà e tutto l’equipaggio dell’emergenza.