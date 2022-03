TEANO. Nessuna manutenzione agli alberi dell’IC Laurenza. Un residente della zona: “Messa in sicurezza o abbattimento”

TEANO (Pietro De Biasio) Gli alberi all’ingresso dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” devono essere al più presto potati e, se necessario, anche abbattuti per evitare qualche tragedia. Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) i pini molto alti e con fronde non potate rappresentano un pericolo per gli studenti ma più in generale per tutti coloro che transitano nella zona altamente frequentata. Un pericolo riscontrato anche dai vigili del fuoco che hanno predisposto la chiusura del cancello dell’istituto scolastico.

Ciò sta comportando notevoli disagi al personale scolastico e alle famiglie in quanto per accedere alle classi e agli uffici bisogna utilizzare l’ingresso del vicino istituto alberghiero. Viene da se sottolineare che questa soluzione crea gli assembramenti che si dovrebbero certamente evitare in questo tempo di Covid-19. “Adesso, per evitare possibili danni a cose o persone, sottolinea, uno dei residenti che abita sul lato opposto della carreggiata, chiediamo l’immediata messa in sicurezza degli alberi o il loro abbattimento”. Ci spiega anche che i rami in torsione resistono a fatica alle sollecitazioni delle forti raffiche di vento. Tra essi, inoltre, passano anche i fili della linea elettrica che fornisce le abitazioni del popoloso quartiere. Dal Comune nessuno ha preso in carico il problema e denota un’evidente mancanza di considerazione per la cittadinanza, su una tematica peraltro di grande interesse come quella della scuola.