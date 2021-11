Nessuno sconto in Cassazione per il ras dei Muzzoni: confermati i 20 anni di reclusione

SESSA AURUNCA – Nessuno sconto di pena per il ras dei Muzzoni, Domenico Gallo. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, di 20 anni, dei giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sammaritani avevano inflitto al ras, 61 anni altri 4 anni di reclusione per una condanna per estorsione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gallo, il quale riteneva l’aumento di pena sproporzionato, in quanto fondato su motivi di merito, confermando dunque la condanna.