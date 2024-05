NOMI E FOTO. STRAGE NELLA NOTTE. Morti 3 giovanissimi. Tra le vittime Dimitri de “Il Collegio”

Si tratta di due ragazzi di Villa Literno e di una ragazza di Aversa

VILLA LITERNO/S. MARIA C.V. Una strage di ragazzi: un morto a Maddaloni, Alfonso Cerreto di soli 20 anni ( CLIKKA E LEGGI), il fratello gravissimo in ospedale ed altri tre giovani che hanno trovato la morte in via Delle Dune, a Villa Literno, la scorsa notte.

Quattro ragazzi morti, la scorsa notte, sulle strade della nostra provincia che si è risvegliata, stamattina, attonita e sconvolta.

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati nei due incidenti stradali mortali, avvenuti quasi contemporaneamente.

In via Delle Dune, strada che collega Villa Literno a Castel Volturno ed al Villaggio Coppola, arteria lunga circa 8 chilometri e, tra l’altro, da poco riqualificata dall’amministrazione comunale liternese guidata dal sindaco Valerio Di Fraia, il tragico schianto nel quale hanno perso la vita due ragazzi ed una ragazza.

Una strada certamente a scorrimento veloce, sulla quale tre giovani hanno trovato la morte. A perdere la vita Filomena Del Piano, nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa. La ragazza avrebbe compiuto 20 anni a novembre. Stesso destino per Tammaro Dimitri Iannone, 24 anni di origine ucraina, adottato a soli 5 anni da una coppia di Villa Literno (il giovane partecipò anche al programma “Il Collegio”) e per Robert Badica, 23 anni, nato in Romania, entrambi residenti a Villa Literno.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: la 500 Abart, con a bordo quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) ed una 500X, con a bordo una coppia di 50enni, anche loro liternesi ed ora ricoverati in ospedale.