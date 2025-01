Nomina di Carla Patrone ad Assessora alle Politiche Sociali: tra scelte politiche e nuove dinamiche a SESSA AURUNCA

Una nomina che avviene a seguito delle dimissioni di Sabrina Izzo, segnando così un passaggio significativo nella composizione della giunta guidata dal sindaco Lorenzo Di Iorio

SESSA AURUNCA (T.C.) La politica comunale di Sessa Aurunca si arricchisce di un nuovo capitolo: Carla Patrone è stata ufficialmente nominata Assessora alle Politiche Sociali, come annunciato dal gruppo consiliare di Alleanza Comunale, rappresentato dai consiglieri Alessandra Di Pasquale e Francesco Gagliardo.

Una nomina che avviene a seguito delle dimissioni di Sabrina Izzo, segnando così un passaggio significativo nella composizione della giunta guidata dal sindaco Lorenzo Di Iorio. Nel comunicato ufficiale, il gruppo di Alleanza Comunale sottolinea con soddisfazione: “La professoressa Patrone rappresenta una scelta di alto profilo per guidare uno degli assessorati più strategici per il benessere della Comunità. Siamo certi che il suo impegno e la sua professionalità contribuiranno a implementare politiche innovative e inclusive, rispondendo con efficacia ai bisogni dei cittadini.” Tuttavia, dietro questa nomina si celano dinamiche politiche che non sono passate inosservate.

Secondo indiscrezioni, il sindaco Lorenzo Di Iorio non avrebbe accettato la proposta iniziale dell’avvocato Brenta Ferro avanzata dal gruppo di Di Pasquale e Gagliardo. Ciò avrebbe costretto i due consiglieri a trovare una nuova soluzione, individuando nella figura di Carla Patrone il nome da proporre. La scelta di Patrone, però, appare tutt’altro che casuale: la neo-assessora è infatti cugina di Alberto Verrengia, esponente di rilievo di Generazione Aurunca. Questo legame familiare solleva interrogativi sulle implicazioni politiche della nomina, specialmente alla luce del recente ingresso di Mario Truglio, consigliere vicino a Generazione Aurunca, nella maggioranza.

Alcuni osservatori interpretano questa decisione come una strategia per rafforzare ulteriormente l’influenza del gruppo di Verrengia all’interno dell’amministrazione comunale, sebbene sotto una diversa veste. Dal canto suo, il comunicato si chiude con parole di fiducia verso la neo-assessora: “Auguriamo alla nuova Assessora un proficuo lavoro, certi che saprà interpretare al meglio il ruolo affidatole, con passione e dedizione.”