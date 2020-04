TEANO – Sono stati i vigili del fuoco, allertati dai familiari che non avevano sue notizie da circa 3 giorni, ad irrompere in casa e a trovarlo cadavere in cucina. Si tratta di un 56enne, A.C. della frazione di San Marco a Teano.

I pompieri sono giunti sul posto con il personale sanitario del 118 in un appartamento al primo piano di un edificio di via Vitelli trovando l’uomo, che viveva da solo, riverso a terra.

Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.