Non funziona WhatsApp oggi: nuovo down con crash e problemi in serata

A quanto pare non funziona WhatsApp, con un improvviso crash e problemi che stanno mettendo in seria difficoltà gli utenti da alcuni minuti secondo le testimonianze che stiamo raccogliendo. Qualora doveste provare ad inviare messaggi, infatti, resterà fisso l’orologio accanto al vostro messaggio. Non si tratta di un’anomalia che ha colpito solo la vostra utenza, ma a quanto pare tutti coloro che sono soliti utilizzare questa piattaforma in Italia e non solo.

Nello specifico, Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l’errore “Connessione..” all’infinito, mentre Instagram non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico.

Non si conoscono ulteriori dettagli fino a questo momento. Sappiamo solo che non funziona WhatsApp indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di acquistare un iPhone o uno smartphone Android in questi anni.

Se anche a voi non funziona WhatsApp, fatecelo sapere in pagina su Facebook, dove abbiamo segnalato il nostro articolo, in modo da raccogliere testimonianze per inquadrare al meglio i problemi che si sono venuti a creare in serata.