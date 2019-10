Non ha le autorizzazioni, negozio di arredamento chiuso dalle Fiamme gialle

ORTA DI ATELLA – Mancava di debite autorizzazioni, per questo motivo, a seguito di un blitz della sezione operativa della Guardia di Finanza di Aversa, la proprietaria di un negozio di mobili e arredamento di Orta di Atella è stata raggiunta da un’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività.

Le fiamme gialle, in un controllo di routine, avevano accertato che la donna, I.D.V., non era in possesso di autorizzazioni alla vendita al minuto di mobili e arredamento inviando la segnalazione al Comune dove è stata confermata.