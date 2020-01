Non hanno notizie di lui da 2 giorni. Ingegnere navale trovato morto in cantina

SANT’ANGELO D’ALIFE (Maria Assunta Cavallo) – Questa sera intorno alle 18 un anziano di 89 anni, Michele Rosiello, ingegnere navale, e’ stato trovato privo di vita dai carabinieri di Alife, allertati dai vicini che non ne avevano notizie da due giorni. L’ uomo viveva da solo. Il corpo di Rosiello era incastrato tra l’ultimo scalino e la porta del cantinato, per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, per recuperare il cadavere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Caianello che ne hanno dichiarato il decesso per cause naturali. La salma è stata restituita in tarda serata ai familiari della vittima.