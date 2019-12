Non poteva stare in provincia di Caserta e la polizia lo trova in giro per S. MARIA C.V. 7 Dicembre 2019 - 12:10

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Al termine di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati, nel pomeriggio di venerdì, dalla Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, ha identificato circa 120 persone, ed elevato sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con ritiro amministrativo di documenti. Sono stati, altresì, controllati numerosi individui sottoposti a misure di prevenzione e cautelari ed in particolare è stato sorpreso nel comune di Santa Maria Capua Vetere un pregiudicato colpito da misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta, la cui posizione sarà sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria. In previsione delle imminenti festività natalizie saranno effettuati ulteriori particolari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Caserta.