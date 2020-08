GRICIGNANO D’AVERSA – Un uomo di 65 anni è stato trovato morto in casa. La tragedia è avvenuta in corso Umberto a Gricignano. I familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, una volta dentro casa, hanno fatto la drammatica scoperta.