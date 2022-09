CURTI – E’ morto Pasquale Merola 51 anni di Curti. Sono centinaia i messaggi di cordoglio per l’uomo che lavorava nella caserma della capitaneria di porto a Gioia Tauro. Non si è presentato sul posto ed è scattato l’allarme. I colleghi sono andati a cercarlo e lo hanno trovato privo di vita, nel suo letto. Inutili i soccorsi. Merola lascia la moglie e una figlia di 11 anni. Prestava servizio come maresciallo.