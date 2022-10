TEANO – Brutto incidente in centro a Teano. Un uomo alla guida di una moto è stato infatti travolto da un’auto. Il malcapitato ferito, R.F. noto artigiano del posto, è stato condotto in ospedale per accertamenti. Sul luogo dello schianto il 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.