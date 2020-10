Noto chirurgo positivo al CORONAVIRUS

CASTEL VOLTURNO – Il noto chirurgo Cristiano Giadriello, primario della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è risultato positivo al coronavirus. E’ stato reso celebre dal programma in onda su Real Time “La clinica per rinascere”.

“Purtroppo sono risultato positivo al Covid19. Sto bene e sto facendo la terapia. Come immaginate purtroppo slitteranno tutti gli appuntamenti e interventi programmati e per questo vi chiedo di essere comprensivi con le amministrative che vi chiameranno per riorganizzare tutto, e di confrontarvi col proprio dietista di riferimento per indicazioni in merito all’aspetto nutrizionale” ha dichiarato il primario della Divisione Chirurgia Laparoscopica Bariatrica, Generale e d’Urgenza, della clinica Pineta Grande.