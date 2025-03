Noto imprenditore ASSOLTO dall’accusa di omicidio stradale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAIAZZO/ALVIGNANO – Assolto per non aver commesso il fatto. Con questa formula il Giudice del Tribunale sammaritano la presidente della Seconda Sezione Penale dott. ssa Rosetta Stravino, dopo una lunga camera di consiglio, ha mandato assolto Giuseppe Ponticorvo, imprenditore nel settore burro caseario di Alvignano accusato di omicidio colposo stradale e di omissione di soccorso per aver causato la morte – secondo il capo d’imputazione – di Luigi Puorto, l’ottantasettenne ragioniere che in passato aveva ricoperto la carica consigliere comunale della Città di Caiazzo

Accolte in pieno la tesi dei difensori di Giuseppe Ponticorvo, gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo che avevano chiesto sin dall’inizio l’assoluzione per il loro assistito in quanto non sussisteva alcun nesso di causalità tra l’incidente stradale e la morte dell’anziano signore, Luigi Puorto, infatti, morì dopo oltre un mese e mezzo dall’incidente stradale avvenuto mentre viaggiava sull’autovettura da lui guidata e che percorreva la strada provinciale Piedimonte – Caiazzo. Il Pubblico Ministero, dopo la denunzia dei familiari, nominò un medico legale la dott.ssa Donata Maria Di Palma che concluse per la esclusione del nesso di causalità tra la morte del Puorto e l’incidente sostenendo che l’infortunato non fu colpito da alcuna embolia.

Tesi confermata dal medico legale di Ponticorvo, il dott. Antonio Cavezza. Di diverso avviso invece i consulenti della parte civile il dott. Nicola Silvestri e il dott. Simeone Virgilio Rotondo che sono stati sentiti a dibattimento parlando di embolia polmonare ma la cui tesi non ha trovato accoglimento da parte del Giudice, la dott.ssa Rosetta Stravino.