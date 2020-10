ORE 13.30. ESCLUSIVA. ECCO CHI È. Noto imprenditore di CASAL DI PRINCIPE rapinato con lo spray urticante al centro di S.MARIA C.V. Un bottino da….

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Pasquale caterino, dinamico imprenditore di Casal di Principe, proprietario di una catena di supermercati in Agro Aversano, oggi col marchio prestigioso CRAI, in passato Tre Stelle, è stato rapinato davanti alla Ubi Banca di Piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere. Due rapinatori sono arrivati sul posto a bordo di uno scooter con caschi integrali, dopo aver spruzzato spray urticante agli occhi del commerciante, gli hanno sottratto la borsa con 72mila euro e poi si sono dati alla fuga, lasciandolo a terra. Il 118 giunto sul posto ha rilevato diverse escoriazioni.

Da una prima ricostruzione non viene escluso che i rapinatori abbiano seguito l’imprenditore già dalla partenza da Casal di Principe, il che lascerebbe pensare ad una conoscenza delle sue abitudini a partire da quella, sicuramente secretata ma forse conosciuta a qualcuno che con lui ha lavorato, comunque dell’ambiente oppure a qualche trasportatore, di portare con sè in forma anonima il danaro degli incassi da versare nel conto corrente aziendale da dove ovviamente vengono assunte le risorse per pagare i dipendenti e per tutti gli altri costi ingenti di gestione.