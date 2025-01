NOTTE DA INCUBO. Avvocato, congiunto di due noti magistrati, ferito in autostrada. La moglie e la figlia sono gravi. A 500 metri di distanza un ragazzo di 14 anni riverso a terra. I minuti drammatici e il collasso di un’infermiera

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il padre ha cercato ad ampi gesti, disperatamente, di avere soccorsi per il ragazzo che adesso si trova a sua volta ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale di Caserta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una vera e propria notte da incubo, un San Silvestro macchiato dal sangue anche di ragazzi molto giovani e addirittura di una bambina. Fortunatamente, per il momento, non ci sono vittime ma le condizioni di almeno tre ferite sono molto gravi e c’è la speranza che solo la speranza deve aiutare a superare questo momento di difficoltà per due famiglie. Noi abbiamo raccontato l’incidente che ha coinvolto un noto avvocato lavorista, fratello di un giudice in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e figlio di un altro autorevolissimo magistrato. L’uomo è rimasto ferito quando un pullman per motivi ancora ignoti è letteralmente impazzito sulla carreggiata dell’autostrada nella zona di Caserta nord e ha travolto l’auto su cui l’avvocato viaggiava con sua moglie e la sua figlioletta di nove anni

La bimba è stata ricoverata al Santobono mentre la donna è in terapia intensiva all’ospedale di Caserta. Ma non è finita qui perché l’ambulanza che trasportava la bimba al Santobono si è imbattuta dopo quattro- cinquecento metri con un altro incidente con un padre che disperatamente a larghi gesti cercava soccorso per il suo figlio di 14 anni riverso sull’asfalto. L’ambulanza si è fermata e i primi soccorsi sono stati portati a termine anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Poi è arrivata una seconda ambulanza che ha trasportato il quattordicenne a Caserta dove adesso si trova ricoverato in terapia intensiva e in condizioni a sua volta gravi

Ma a completare il quadro ci si è messo anche il malore di un’infermiera che non ha sopportato lo stress ed è letteralmente svenuta. Si tratta probabilmente di un’infermiera giovane che lavora con le aziende che somministrano servizi all’ASL non sappiamo se con Bourelly oppure con la Croce Verde di Salerno. Fatto sta che l’infermiera è stata caricata nella stessa ambulanza della bambina dove è stata rianimata. Una vera e propria notte pazzesca che ha messo a dura prova anche il personale più esperto sia del 118 che dei vigili del fuoco