Nuovo anno scolastico. De Luca: “A Settembre ripartiremo in sicurezza, abbiamo un piano specifico”

REGIONALE – “Elaboreremo entro la prossima settimana un piano specifico di vaccinazione della popolazione studentesca. L’obbiettivo che ci siamo dati, oltre quello di avere per fine settembre 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose, è anche quello di avere a settembre l’apertura dell’anno scolastico in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Abbiamo già raggiunto un obiettivo di valore straordinario. Siamo la prima regione d’Italia per percentuale di personale scolastico docente e non docente che abbiamo vaccinato, siamo oltre il 90%, anche con le seconde dosi, ma dobbiamo completare la vaccinazione per la popolazione studentesca” lo ha detto Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, durante la sua diretta Facebook.