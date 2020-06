Nuovo caso di positività al CORONAVIRUS in paese

FALCIANO DEL MASSICO – Un cittadino di Falciano del Massico è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Attivato il protocollo di contenimento del virus, si cerca ora di ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Ad annunciarlo il sindaco Erasmo Fava: “Con grande rammarico, mi corre l’obbligo di comunicare all’intera cittadinanza che sono stato appena informato dagli Organi competenti di un caso di positività al COVID-19. È stata attivata l’intera procedura per il contenimento del virus, ricostruendo gli spostamenti degli ultimi giorni del soggetto interessato.

Come al solito non potranno essere diffuse le generalità della persona coinvolta e pertanto invito la cittadinanza a mantenere la calma ed a rispettare le norme igienico sanitarie.



Solo seguendo le regole possiamo evitare il diffondersi del contagio.Siamo in contatto costante con l’Asl e le forze dell’Ordine che si stanno occupando del monitoraggio per verificare la presenza di altri casi sul territorio, sperando che nelle prossime ore non risultino altre positività.Nell’interesse di tutti e con la massima trasparenza vi informeremo sulle azioni future che saranno adottate.”