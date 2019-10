Oggi pomeriggio la commemorazione di Carmine De Santis, funzionario di polizia e senatore della Repubblica

MARCIANISE (P.M.) – Questo pomeriggio, a Marcianise, con una messa celebrata alle ore 16 presso la rettoria S.Carlo di piazza Umberto I ed una breve commemorazione nella locale sede sociale, l’ANPS, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ne riunisce il personale in pensione, rievocherà la figura di Carmine De Santis, funzionario di polizia e senatore della Repubblica nella XIII legislatura, scomparso prematuramente per un male incurabile nel luglio del 2000, il cui lascito è ancora nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e stimato e che oggi lo ricorderanno.

Originario della frazione di Garzano di Caserta, dove nasceva nel 1951, egli è stato un importante dirigente della Polizia di Stato, arrivando a ricoprire diversi ruoli di primo piano, tra cui quelli di vicequestore vicario a Firenze nel 1995 e di capo di gabinetto della Questura Caserta dal 1985 al 1995. Nel 1996 fu eletto senatore della Repubblica. Morì, a soli 49 anni, a Verona, pochi mesi dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in Germania. Allora Pier Ferdinando Casini lo ricordò così: ”Lo ricordo per la passione con la quale ha svolto il suo lavoro nella Polizia di Stato, per l’impegno parlamentare al servizio delle istituzioni e per le capacità politiche dimostrate alla guida del partito campano … ma soprattutto, ricordo l’uomo che con coraggio e discrezione ha affrontato la difficile e lunga prova della malattia. Perdo un valido dirigente politico ed un vero amico”.

Proprio a Garzano, lo scorso giugno, l’amministrazione comunale casertana, per le sue benemerenze, gli ha intitolato una strada.

Della sua attività parlamentare, nella quale fu molto attivo e nella quale si fece promotore come primo firmatario o come cofirmatario di numerosissimi disegni di legge, va certamente ricordata la proposta di istituzione del tribunale di Caserta, questione annosa che non ha mai trovato uno sbocco legislativo, che attesta nell’uomo l’attaccamento di sempre al suo territorio. Il quale, nelle votazioni in cui De Santis si candidò , lo ripagò attribuendogli una messe di voti che ne fece uno tra i primi eletti a livello nazionale.