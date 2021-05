OK, FACCIAMOCI ANCORA DEL MALE. Coppia di turisti tedeschi derubata sul lungomare di MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Hanno girato in lungo ed in largo tutto il sud Italia, isole comprese e risalendo lo stivale hanno deciso di fare tappa a Mondragone.

Parliamo di una coppia tedesca che venerdì scorso ha deciso di fermarsi nella cittadina rivierasca per godersi un pò di sole su di un lido del lungomare nord. La giornata purtroppo non ha avuto un lieto fine in quanto i due, risalendo dalla spiaggia per raggiungere la propria auto, hanno scoperto di essere stati derubati. Ladruncoli da 4 soldi che hanno infranto i vetri del veicolo per fare razzia di ciò che c’era all’interno dell’abitacolo compresi i bagagli. I malcapitati hanno sporto subito denuncia presso i carabinieri del Reparto territoriale, anche se quasi certamente non riavranno più indietro le loro cose. Quello dei furti alle auto in sosta nella zona mare, è un fenomeno che esiste da tempo, mai debellato e che prende forza nei mesi estivi. Immaginate che ricordo porteranno queste persone di Mondragone nella loro terra, dopo essere state vittime di un gesto meschino che cancella quanto di buono viene fatto dal mondragonese perbene, che con enormi sforzi vuole mettere in risalto la bellezza del territorio e la prelibatezza dei prodotti tipici locali, affinché chiunque possa conservare un ricordo piacevole della città.