OMICIDIO A CASTEL VOLTURNO. Ucciso con una coltellata sulla Domiziana. Spariti nel nulla i testimoni chiave

CASTEL VOLTURNO – Sarebbero scomparsi nel nulla i due testimoni chiave nel processo per l’omicidio di Anthony Amadi, il 30enne nigeriano ucciso nel febbraio dell’anno scorso a Castel Volturno.

Durante l’udienza del processo a carico di Assan Maged Osseran, 52enne della Costa d’Avorio e di Mohamed Saussi, tunisimo 38enne, accusati dell’omicidio del 30enne, è stato ascoltato il capitano dei carabinieri Lorenzo Galizia che effettuò le indagini a seguito del ritrovamento del corpo di Amadi, attinto da una coltellata, nei pressi della Domiziana a Castel Volturno.

La vittima sarebbe stato a contatto con persone coinvolte in un’indagine sullo spaccio degli stupefacenti nelle mani dei gruppi organizzati africani e per questo motivo era sotto intercettazione telefonica. Proprio in una delle intercettazioni, due persone, i testimoni che ora sono irreperibili, avrebbero fatto riferimento al delitto.

Prossima udienza a metà marzo prossimo.