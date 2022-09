OMICIDIO COLPOSO. Assolto imprenditore

Nel 2009, l’operaio Sergio Cirillo 46 anni, , dipendente della ditta Procost srl, decedeva dopo essere stato travolto da un’auto nel Comune di Carinola, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione del tratto stradale

CASAL DI PRINCIPE/ SAN MARCELLINO/CARINOLA– (gv) Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Vitale. ha assolto per non aver commesso il fatto il noto imprenditore D.M.F. di San Marcellino, all’epoca dei fatti rappresentante legale della ditta Procost srl con sede in Caserta, dal reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro. É stato assistito dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Luca Tornatora

Nel 2009 l’operaio Sergio Cirillo 46 anni residente in Casal di Principe, dipendente della ditta Procost srl, decedeva dopo essere stato travolto da un’auto nel Comune di Carinola, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione del tratto stradale.

Il Pubblico Ministero, che in discussione ha chiesto un anno di reclusione per il rappresentante legale della ditta D.M.F. , ha contestato a quest’ultimo di aver omesso di fornire al suo dipendente C.S. , poi deceduto, idonea informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver omesso di predisporre una recinzione​ con segnaletica visibile al cantiere stradale dove il lavoratore stava effettuando i lavori di manutenzione stradale​ , recinzione che avrebbe​ scongiurato la morte del povero C.S. perchè avrebbe segnalato il cantiere all’auto che poi ha travolto il lavoratore.

Dopo un’articolata e lunga istruttoria dibattimentale, il Giudice ha assolto il rappresentante legale della ditta D.M.F. per non aver commesso il fatto.