OMICIDIO OTTAVIANI. Carabinieri in aula: armi trovate a casa degli imputati

I militari hanno svelato alla Corte d’Assise le perquisizioni a carico di Carini e Russo accusati del delitto di Ottaviani

DRAGONI – L’omicidio di Sandro Ottaviani, sequestrate le armi 9 anni dopo. E’ uno dei retroscena svelati da alcuni carabinieri, che hanno preso alle indagini, escussi nel corso dell’udienza celebrata dinanzi alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. Sotto processo sono finiti Alfredo Carini, di Letino, e Cataldo Russo, di Dragoni con l’accusa di aver ucciso e fatto sparire l’imprenditore nel 2008.

Nel corso dell’udienza i militari hanno parlato delle perquisizioni effettuate a casa degli imputati nel dicembre 2017, cioè 9 anni e mezzo dopo la scomparsa di Ottaviani e del ritrovamento di armi di vario tipo tra cui pistole, fucili e armi da taglio. Un rinvenimento che per le difese non cambierebbe la sostanza del processo: il corpo di Ottaviani non è mai stato ritrovato.

Si torna in aula poco prima di Natale.