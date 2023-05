OMICIDIO OTTAVIANI. Il Riesame conferma le accuse per i due indagati

Respinto il ricorso presentato dagli avvocati difensori

DRAGONI – Il Tribunale del Riesame conferma le misure cautelari a carico di Alfredo Carini, ai domiciliari, e per Cataldo Russo, ristretto in carcere, entrambi accusati di aver ucciso e fatto sparire il corpo dell’imprenditore Sandro Ottaviani, nel 2008.

Respinto il ricorso degli avvocati difensori dei due indagati: le motivazioni non sono ancora note. Per la Cassazione ci sarebbero incongruenze sia sul presunto orario della lupara bianca (Carini avrebbe incontrato persone in un orario compatibile con quello del presunto delitto) sia per quanto riguarda il racconto di un’amante di Carini, alla quale avrebbe confessato di aver ucciso una persona, che per la Suprema Corte sarebbe inattendibile.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Sandro Ottaviani, il giorno della scomparsa, sarebbe stata indotta a seguire i due indagati in un luogo ignoto, dove sarebbe stato ucciso ed il suo corpo fatto sparire, senza riuscire ad avvisare nessuno.