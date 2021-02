OMICIDIO TONDI. La difesa di Lavoretano, condannato in primo grado, ha dubbi sull’orario della morte. Chiesto al giudice un nuovo perito

SANTA MARIA CAPUA VETERE (t.p.) – Nuova udienza questa mattina in Corte di Assise di Appello sul delitto di Katia Tondi. La difesa di Emilio Lauretano, gli avvocati Carlo De Stavola ed Elisabetta Carfora, condannato a 27 anni in primo grado e attualmente detenuto nel carcere di sammaritano, ha chiesto di nominare un nuovo perito per stabilire l’esatta ora della morte della Tondi. La corte si è riservata ed ha rinviato a marzo.

I familiari della vittima sono rappresentanti dall’avvocato Gianluca Giordano invece il figlio della coppia è rappresentato dall’avvocato Angelo Santoro. Ancora molti i misteri in questo delitto che rimangono da scogliere. Il marito della vittima si è sempre dichiarato innocente, ma non ci sono prove per potere indagare per ora altre persone.