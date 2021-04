Open day deludente all’ospedale di MARCIANISE. Somministrati pochi vaccini

MARCIANISE – A descrivere la desolazione del centro vaccinale marcianisano è l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di opposizione, Antonio Tartaglione, che opera come medico proprio presso il nosocomio cittadino:

“Nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr), mentre andavo via dall’Ospedale, ho notato che le corsie di accesso alla sala di vaccinazione erano vuote. L’OPEN DAY sperimentale per la somministrazione dell’Astrazeneca alla fascia 60-69, ha registrato un afflusso inferiore alle aspettative. Si temevano assembramenti, ma la risposta è stata deludente da parte di una fascia di età in cui si ha un’elevata percentuale di sintomatici, ricoveri e decessi. Non dobbiamo temere il vaccino, ma il COVID 19! Chi non si vaccina facilita la diffusione dei contagi e la selezione delle varianti. Ogni tipo di vaccino è efficace e sicuro”.