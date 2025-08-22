Operaio agricolo stroncato da un malore alla guida del suo trattore

Stava rientrando nella sede dell’azienda dopo una lunga giornata di lavoro nei campi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

FRANCOLISE – Una tragedia ha scosso la comunità di Francolise nella serata di ieri. Nei pressi della località Cappella Reale, un operaio agricolo ha perso la vita mentre era alla guida del suo trattore, rientrando nella sede dell’azienda dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro nei campi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, con le ambulanze del 118 giunte sul posto, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno effettuato i rilievi di rito. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale per l’esame autoptico