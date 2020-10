ORA E’ UFFICIALE. COPRIFUOCO IN CAMPANIA. Si chiude tutto alle 23, mezz’ora per tornare a casa

CASERTA – La Regione Campania conferma i termini del coprifuoco che comincerà per tutto il territorio a partire da domani. La nuova ordinanza firmata da De Luca innanzitutto stabilisce una, seppur provvisoria, scadenza che nel precedente testo mancava: i provvedimenti presi infatti, saranno in vigore fino al 13 novembre fatte salve ulteriori modifiche derivanti dalla possibilità di una nuova regolamentazione statale tramite Dpcm. Nel testo del dispositivo emergono poi chiarimenti rispetto al già fissato obbligo di chiusura delle attività commerciali, sociali e ricreative, tutti i giorni per la fascia oraria che va dalle 23 alle 5. Nello specifico si legge nell’ordinanza che gli avventori delle suddette attività sono tenuti a rientrare presso il proprio domicilio, dimora o residenza entro le 23,30. Inoltre durante la fascia oraria coperta dal coprifuoco sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza e motivi di salute, mentre è sempre consentito il ritorno a casa dal luogo di lavoro.

A partire da domani confermato anche il divieto di spostarsi dalla provincia di domicilio, dimora o residenza verso altre province della Campania salvo per i motivi indicati già nella precedente ordinanza (comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione, socio-assistenziali, situazioni di necessità o urgenza e motivi di salute). La prova della sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento incombe sull’interessato che, ove necessario, può essere accompagnato. Tale onere – si legge nell’ordinanza – potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione, mentre i soggetti che rientrano, oltre le 23 e prima delle 23,30, dalle attività commerciali, ricreative e sociali dovranno anche esibire specifica documentazione (es. ricevuta di pagamento, biglietto d’ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificazione.

