ORE 00:21. LIVE BALLOTTAGGIO AVERSA. Come avevamo previsto dopo il primo turno, Alfonso Golia “asfalta” Gianluca Golia con il 68%

Aversa – Sapete perché non ci siamo impegnati più di tanto in questa ora allo spoglio del ballottaggio, per quanto riguarda Aversa? Perché come avevamo scritto nei giorni scorsi e detto anche a persone che ti domandavano un nostro punto di vista, il centrodestra, spaccatosi al primo turno e con due pessimi candidati, non aveva alcuna possibilità di vincere al ballottaggio, pur avendo ricevuto le proprie liste molti più voti di quelle del centrosinistra.

Ma era chiaro che quel 6% di voto disgiunto che aveva fatto crescere il dato di Alfonso Golia al di là della percentuale della coalizione che lo sosteneva, unito al 5% in meno raccolto da Gianluca Golia rispetto alle sue liste, ipotecava di gran lunga il ballottaggio. avevamo previsto una percentuale tra il 60 e il 65% per il candidato del centrosinistra, e al momento, quando mancano poche schede, là stiamo: 7908, pari al 68,12% contro i 3701, pari al 31,88% di Gianluca Golia.