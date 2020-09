ORE 01:36. ELEZIONI REGIONALI. Stefano Graziano cerca la rimonta su Gennaro Oliviero, ma resta ancora la “soglia di tranquillità”

CASERTA – Mancavano i voti di Caserta, dove Stefano Graziano andrà a recuperare qualcosa, grazie all’amministrazione comunale schierata con lui. In questi minuti, il divario tra Graziano e Gennaro Oliviero si sta riducendo in maniera lieve ma è ancora abbastanza tranquillo. Stefano Graziano avrebbe superato quota 14 mila preferenze personale, mentre per Oliviero la soglia di 2.00 voti di differenza che possiamo definire di “tranquillità” viene mantenuta. Il consigliere regionale sessano uscente è a quota 16 mila preferenze.