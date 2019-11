ORE 10.58. ESCLUSIVA S.MARIA C.V. Blitz e perquisizione della dda nello studio del super assessore Nicola Leone. Si tratta dei parcheggi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.g.) Francesco Zagaria detto Ciccio ‘e Brezza nell’articolata collaborazione che sta offrendo ai magistrati inquirenti della dda nei giorni successivi al suo arresto, avvenuto nel febbraio scorso nell’ambito della composita ordinanza che portò anche all’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico dell’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, avrebbe parlato dettagliatamente anche dei parcheggi di Santa Maria Capua Vetere.

Forse meno di quanto ne parliamo e ne scriviamo noi da anni (saremo arrivati, in linea di massima, a 400 articoli in proposito) ma sicuramente in maniera più efficace. Questo è vero in quanto, stamattina, lo studio professionale di via Mazzini, non sappiamo se la stessa cosa sia avvenuta nell’abitazione di domicilio, di Nicola Leone, avvocato e super assessore con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici del comune di Santa Maria Capua Vetere, sono oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, delegata dai magistrati dda allo scopo, forse, ma siamo già nel campo delle ipotesi, di verificare il riscontro delle dichiarazioni di Francesco Zagaria che, da esponente del clan dei casalesi, attivo sull’area di Capua e di Santa Maria Capua Vetere, è stato dentro a molti affari e che avrebbe indicato Nicola Leone come un elemento attivo in dinamiche criminali collegate proprio alla gestione delle aree a pagamento dei parcheggi nella città del foro.

Cercheremo di capire nelle prossime ore su cosa verte l’analisi investigativa dei magistrati, in modo da poter orientare il nostro lavoro. Ciò perchè l’antologia delle cose che sappiamo e che abbiamo scritto sui parcheggi a Santa Maria Capua Vetere è talmente vasta da dover capire bene quale sia o quali siano i fronti di indagine: le coop, le relazioni tra coop e politica, il ruolo di Nicola Leone, da sempre interfaccia, manifesto, tra questi due mondi, con un’attività fortemente applicata, fortemente motivata e, aggiungiamo, anche sacramentata dal matrimonio politico con il signor Sepolvere, altro nome notissimo ai lettori di CasertaCe, la cui figliola è stata candidata ed è stata anche eletta nella lista, messa in piedi proprio da Nicola Leone alle ultime elezioni comunali, in appoggio ad Antonio Mirra.