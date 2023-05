ORE 19.07. LIVE ELEZIONI MADDALONI. De Filippo quasi al 70%, Crimaldi quasi fuori dal consiglio comunale

Scontata la rielezione al primo turno del sindaco uscente. Cautela nella valutazione del dato del candidato di Fdi Crimaldi, che al momento sarebbe sotto al 3% e quindi fuori dal consiglio comunale. Ma è opportuno, soprattutto per questo specifico caso, attendere dei numeri un po’ più formati.

AGG. 19.07. MADDALONI. Con IL 40% delle schede scrutinate, nessuna grande novità relativamente ai voti sui candidati a sindaco. Andrea De Filippo sfiora il 68% con il 67, 83%; Pino Magliocca del centrosinistra si attesta al 22.19%, Ferraro dei 5Stelle è al 7.04% con 593 voti, mentre Crimaldi ottiene il 2.93% con 247 voti.

AGG. ORE 17.35MADDALONI. Parliamo ancora delle sezioni 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24 e 32. Non si arresta la scalata del sindaco uscente Andrea De Filippo che raccoglie 1713 voti, pari al 68.99%, seguito da Pino Magliocca che con 451 voti si attesta al 18,16%. Seguono Ferraro all’8.54% e Crimaldi al 4.31%. Per quanto riguarda Crimaldi, pur superando personalmente il 3%, bisognerà attendere il risultato della lista che lo ha appoggiato per capire se riuscirà ad entrare in consiglio comunale.

MADDALONI Procede lo spoglio delle schede a Maddaloni. In una decina di sezioni, su 34 complessive, si può fare già una prima valutazione dei numeri, naturalmente a scrutinio ancora aperto. Andrea De Filippo è segnalato al 70.36%. Un dato che ci era parso fin dall’inizio abbastanza scontato, al punto, con rispetto parlando, da strafregarcene delle elezioni in quel di Maddaloni. Dunque, sindaco rieletto già al primo turno, cioè già da stasera. Il 70% equivale a 584 voti, registrati da De Filippo nelle sezioni 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 33.

A fronte dei 584 voti scrutinati a favore di De Filippo, il suo principale competitor, cioè Pino Magliocca, raccoglie 140 voti pari al 16.87%. Il pentastellato Ferraro ha, al momento, 10.48% con 87 voti e Crimaldi 19 voti pari al 2.29%. Il che vuol dire che, al momento, anche se il calcolo va fatto sul risultato delle liste e non del candidato sindaco, Crimaldi non avrebbe alcuna possibilità di entrare in consiglio comunale, vista la soglia del 3%. Come si può vedere si tratta di poco più di 800 schede scrutinate, per cui siamo in una fase veramente iniziale.