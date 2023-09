ORE 18.13 ESCLUSIVA. Blitz della finanza a CASAL DI PRINCIPE nella sede del Caf di Vincenzo Simeone. Controllo o perquisizione?

IL MICRO VIDEO. Si tratta di un personaggio noto anche per il suo impegno politico che lo ha portato anche a candidarsi a sindaco. Le fiamme gialle stanno impiegando diverse auto militari e borghesi con un importante dispiego di uomini

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Da qualche minuto, la guardia di finanza è intervenuta in forze con auto militari di servizio, ma anche con auto cosiddette “borghesi” presso il patronato Caf U.G.L., in via Circumvallazione, di Vincenzo Simeone, personaggio noto a Casal di Principe anche per la sua attività politica che lo ha portato, in qualche occasione anche ad attivare la propria candidatura a sindaco della città, mai, però, coronata da successo.

Naturalmente, non sono noti i motivi per i quali la guardia di finanza sta “visitando” il Caf di Simeone. Non sembra una normale attività di verifica dei libri contabili. Se così non fosse, potremmo trovarci di fronte ad una vera e propria perquisizione che, si sa, è un atto giudiziario che presuppone l’iscrizione nel registro degli indagati della persona che questa perquisizione subisce. In questo secondo caso, l’attività dei finanzieri potrebbe svolgersi solo alla presenza di un avvocato difensore, già attivato per rappresentare gli interessi e i diritti dell’indagato perquisito.

Naturalmente vi terremo informati qualora dovesse emergere qualche novità su questo fatto.